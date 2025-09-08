Wanda Nara reveló detalles de sus relaciones con Maxi López e Icardi

FOTO: Wanda Nara reveló que le dijeron Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante el día que terminaron sus relaciones

Wanda Nara volvió a hablar sobre su pasada vida amorosa y reveló cómo terminaron sus polémicas relaciones con Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante. En una charla distendida con Grego Rosello para “Fernet con Grego”, la conductora compartió detalles íntimos sobre sus parejas.

"Me pasó que el día que, que lo dejo a Maxi, estoy hablando un montón de Maxi, y me va a poner un bozal legal en cualquier momento, pero tengo buena onda. Ese día él me dijo: ‘busquemos la nena’”, reveló sobre la propuesta de su primer esposo.

Luego, recordó aquel insólito episodio en el cual Icardi se presentó en el Chateau Libertador para hablar con Wanda y terminó encerrándola en su armario: “El día que llamo el 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, él me decía: ‘busquemos el varón’”.

Por último, mencionó a su última pareja pública: "Me pasó que la última vez que hablé con Elián (L-Gante) me dijo: ‘quiero casarme con vos’”.

Y reflexionó: "Entonces, a mí lo que me pasa es que después, como que me quedo pensando. Digo: ‘¿qué hubiera pasado si hubiera seguido’. Porque es muy fuerte. Vos decís: ‘me voy’, y de repente te proponen volver a empezar. Me pasó en esas tres relaciones eso".

Wanda Nara contó la verdad sobre cómo se enteró de la infidelidad de Icardi

En un juego de Yo nunca, la conductora no se ocultó cuando mencionaron “Nunca le revise el teléfono a una pareja”. Lejos de hacerse la desentendida, confesó que lo hizo en sus tres relaciones largas y que encontró “engaños de todo tipo”.

Grego no dudó en preguntar si fue así que se enteró de la infidelidad de Icardi con la China Suárez, a lo que ella contestó que sí y dio más detalles sobre la actitud del futbolista que levantó sus sospechas.

“Yo lo vi como que estaba raro y yo empecé a estar más rara. Dije ‘listo’ y empecé a ir al gimnasio, estaba empoderadisima. Me dijo ‘Andas en algo vos, estás rara. Quiero tu contraseña’. ‘Sí, tomá’, le dije a Kenny 'metete antes y borra todo' porque a mí me escribían mucho", reconoció.