Wanda Nara lanzó su nuevo tema "Tóxica", con un impactante videoclip

Con gran cantidad de “material peligroso”, la “Bad Bitch” reveló una breve secuencia de su nuevo videoclip.

10/09/2025 | 18:57Redacción Cadena 3

FOTO: “Que sea tóxica”: Wanda Nara sorprendió con su nueva canción dedicada a sus ex

Wanda Nara se hizo de una nueva canción que dará que hablar: la conductora compartió un breve adelanto del video musical de “Tóxica”, una pieza que podría estar dedicada a Mauro Icardi o L-Gante, por el contenido de sus versos o bien de las imágenes producidas que lo componen visualmente.

Con una base electro-popera y el fondo delas visuales en tonos fucsia y negro, la “BadBitch” se muestra en el adelanto, con un body total black rígido al que le baja el cierre más allá del escote. Así, se escuchan algunas palabras con ritmo.

“Le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, suena entre los bajos y sonidos eléctricos, texto al que se sumó en la colaboración, el rapero Kaydy Cain: “Me gusta que seas tóxica y posesiva”, apunta el músico.

El sencillo impone una estética cuidada en donde procura resguardar las paredes con advertencias de toxicidad, cintas de peligro y luces de neón, como bien podría ser alguna sustancia de riesgo.

A continuación, la conductora posó delante de una pared con un grafiti de Kitty, mientras empujaba a un hombre tatuado, con su torso desnudo y cadenas doradas. En el siguiente plano, el mismo actor queda tendido en un sillón con una escena subida de tono. El plano detalle permite apreciar un tatuaje en la cara del intérprete.

La misma Nara señaló en sus redes sociales que la canción completa estará disponible a partir de mañana, 11 de septiembre. En el posteo también compartió imágenes de su trabajo con el rapero y el detrás de escena de las tomas.

Lectura rápida

¿Cuál es el nombre de la nueva canción de Wanda Nara? La canción se llama "Tóxica".

¿A quién podría estar dedicada la canción? Podría estar dedicada a Mauro Icardi o L-Gante.

¿Cuándo estará disponible la canción completa? Estará disponible el 11 de septiembre.

¿Qué tipo de música se presenta en el videoclip? Presenta una base electro-popera.

¿Cuál es la temática visual del videoclip? La temática incluye advertencias de toxicidad y elementos de neón.

[Fuente: Noticias Argentinas]

