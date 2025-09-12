Wanda Nara inicia acciones legales contra L-Gante por comentarios sexistas

Wanda Nara le iniciaría acciones legales contra su ex novio Ellián Valenzuela a causa de los comentarios realizados recientemente, como la memorable frase en donde L-Gante sostuvo que la mediática le propuso: “Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari”.

La reciente entrevista de Valenzuela para Caras TV parece haber dejado un gusto, cuanto menos, amargo en la conductora, ya que se refirió a las declaraciones "sexistas" que tuvo en diálogo con Héctor Maugeri y le costarían una demanda judicial.

El conflicto en la justicia radicaba en que, hasta el momento, ambos contaban con la representación legal de Nicolás Payarola. Sin embargo, Nara eligió modificar a su letrado por Alejandro Cipolla, mejor amigo de Morena Rial y protagonista de rumores de romance con la “Bad Bitch”.

Según reveló el periodista Guido Záffora, Cipolla y la mediática realizarían una videollamada como medio de reunión para organizar. Záffora mencionó que el mismo Payarola fue quien confirmó el encuentro virtual.

En el mismo diálogo con Maugeri, el músico de cumbia se refirió a su amor desmedido por la presentadora, al tiempo de que la acusó de estar en “modo guerrillera” y sostuvo: “No nos hablamos hace tiempo y le gusta tirar cosas que traccionan, así que yo voy a tirar una real”.

Tras esa frase, Elián reveló la escena del Ferrari y añadió: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera, quizás si me lo decís por el recorrido, el tiempo que llevamos, porque estoy convencido de que encajamos bien, sin Ferrari ni nada, por lo normal, quizás pensaría en ir para adelante de una”.