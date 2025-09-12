Wanda Nara inicia acciones legales contra L-Gante por comentarios sexistas
La mediática se habría molestado cuando Valenzuela aseguró que la conductora le había ofrecido un Ferrari a cambio del pedido de casamiento.
12/09/2025 | 16:41Redacción Cadena 3
FOTO: Wanda Nara inicia acciones legales contra L-Gante por comentarios sexistas
Wanda Nara le iniciaría acciones legales contra su ex novio Ellián Valenzuela a causa de los comentarios realizados recientemente, como la memorable frase en donde L-Gante sostuvo que la mediática le propuso: “Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari”.
La reciente entrevista de Valenzuela para Caras TV parece haber dejado un gusto, cuanto menos, amargo en la conductora, ya que se refirió a las declaraciones "sexistas" que tuvo en diálogo con Héctor Maugeri y le costarían una demanda judicial.
/Inicio Código Embebido/
Conflicto mediático y judicial. Wanda Nara inicia acciones legales contra L-Gante por comentarios sexistas
La mediática se habría molestado cuando Valenzuela aseguró que la conductora le había ofrecido un Ferrari a cambio del pedido de casamiento.
/Fin Código Embebido/
El conflicto en la justicia radicaba en que, hasta el momento, ambos contaban con la representación legal de Nicolás Payarola. Sin embargo, Nara eligió modificar a su letrado por Alejandro Cipolla, mejor amigo de Morena Rial y protagonista de rumores de romance con la “Bad Bitch”.
Según reveló el periodista Guido Záffora, Cipolla y la mediática realizarían una videollamada como medio de reunión para organizar. Záffora mencionó que el mismo Payarola fue quien confirmó el encuentro virtual.
En el mismo diálogo con Maugeri, el músico de cumbia se refirió a su amor desmedido por la presentadora, al tiempo de que la acusó de estar en “modo guerrillera” y sostuvo: “No nos hablamos hace tiempo y le gusta tirar cosas que traccionan, así que yo voy a tirar una real”.
Tras esa frase, Elián reveló la escena del Ferrari y añadió: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera, quizás si me lo decís por el recorrido, el tiempo que llevamos, porque estoy convencido de que encajamos bien, sin Ferrari ni nada, por lo normal, quizás pensaría en ir para adelante de una”.
Lectura rápida
¿Qué acción tomó Wanda Nara? Wanda Nara inició acciones legales contra L-Gante por comentarios sexistas.
¿Qué dijo L-Gante sobre Nara? L-Gante afirmó que Nara le ofreció un Ferrari a cambio de casarse.
¿Quién es el nuevo abogado de Nara? Alejandro Cipolla es el nuevo abogado de Wanda Nara.
¿Qué dijo Valenzuela sobre su relación con Nara? Se refirió a su amor desmedido por Nara y la acusó de estar en “modo guerrillera”.
¿Quién confirmó la reunión entre Nara y Cipolla? El periodista Guido Záffora confirmó que Payarola, el abogado anterior, anunció la videollamada.
[Fuente: Noticias Argentinas]