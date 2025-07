"Voy a mostrar...": la amenaza de Natasha Rey que apunta directo a la intimidad de Mauro Icardi

Natasha Rey es una vedette uruguaya que se hizo conocida en las últimas horas por publicar un video íntimo de Mauro Icardi y por asegurar que mantiene un diálogo con el jugador del Galatasaray.

Por este motivo, Instagram le dio de baja su cuenta, aunque finalmente la pudo recuperar y volvió recargada con un mensaje en un tono amenazante.

“Queridos y distinguidos espectadores de mi canal y de mi Instagram, me place contarles y decirles a todos que nos tumbaron, si me tumban a mí, los tumban a ustedes”, comenzó.

“Ustedes no tienen a donde verme. Tumbaron una batalla, pero no la guerrera. Me tumbaron mi cuenta de Instagram y déjenme decirles que ahora tengo más deseo de subir para arriba, ahora tengo más deseo de empezar desde cero. Me han tumbado 10 mil cuentas y cada vez vengo peor”, dijo en un tik tok para el cual utilizó la voz de otro usuario.

“Ya me voy a hacer un canal de WhatsApp, quizás Telegram, subiré todo. Van a ver”, amenazó en un mensaje que escribió más tarde, sin preocuparse por la posible denuncia en la Justicia de Mauro Icardi.