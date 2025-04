Viviana Canosa lanza duras acusaciones contra Lizy Tagliani en un editorial explosivo

Viviana Canosa destrozó públicamente a Lizy Tagliani durante un editorial en su programa, realizando acusaciones serias que la involucran en situaciones de abuso y estafa. La conductora de El Trece afirmó que se presentará ante la justicia para hacer las denuncias pertinentes en Comodoro Py.

Canosa comenzó su discurso citando las palabras de Marcela Tauro en Infama, quien afirmó: 'Sabes Lizy que no sos ninguna víctima, si no pregúntale a Marcelita Tauro, eras su amiga y le quisiste garchar al marido'. En este sentido, Canosa se solidarizó con Tauro, recordando que la periodista había perdido recientemente a su madre y que Tagliani intentaba acercarse a su pareja en ese momento. 'Lizy se hace la buena, pero es más mala que la peste', aseguró Canosa.

La presentadora continuó explicando que conoce el verdadero comportamiento de Lizy, describiéndola como alguien que maltrata y agrede a otros. 'Siempre era de esas personas que, mientras te hace un chiste, te clava un puñal por la espalda', reveló.

Canosa también denunció haber recibido información sobre la etapa de Tagliani como peluquera, mencionando que estafó a Agustín y Maya, ex empleados de su salón, al cargarlos con una deuda que ella no quiso pagar cuando se hizo famosa. 'Lo que no les contó es que tenía un juicio laboral y no quería hacerse cargo sola, así que los terminó empomando a los dos', dijo.

Además, recordó un episodio en el que ayudó a Lizy durante la muerte de su madre, expresando: 'Tu vida es una gran mancha, Lizy. Estás más sucia que una papa'. Canosa subrayó que, a pesar de su ayuda, Tagliani no mostró respeto por las situaciones difíciles que ambos vivieron.

La conductora incluso mostró un video antiguo donde Tagliani habla sobre su relación con su madre, insinuando que sus declaraciones eran insensibles. 'Es un desastre, porque compara la muerte de su madre con el acto de comprarse un suéter', concluyó.