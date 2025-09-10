Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel en redes sociales
El cantante publicó la primera imagen juntos tras semanas de ocultar su cara. La pareja se mostró en un viaje a Europa donde disfrutaron de días de playa.
10/09/2025 | 11:03Redacción Cadena 3
FOTO: Trueno confirmó que está en pareja con Teresa Prettel
Tras varios rumores que lo habían vinculado con su ex pareja Nicki Nicole meses atrás, Trueno volvió a mostrarse enamorado de otra mujer en redes sociales.
Aunque días atrás, el rapero se limitaba a compartir fotos en compañía de ella, pero sin mostrarla, en esta ocasión rompió con su esquema y publicó una foto únicamente de ella en sus historias de Instagram.
La mujer en cuestión es Teresa Prettel, una modelo española que actualmente reside en Madrid.
En la imagen que compartió el rapero en sus redes, hace un paralelismo al estilo de su novia e ironiza con el suyo.
“Ella”, escribió sobre una imagen de la modelo luciendo divina y musicalizado con una canción de Nelly, “Dilemma”.
Por otra parte, sobre una foto suya con ropa deportiva y gorro piluso escribió “Yo”, musicalizando con la canción de “Los Wachiturros”.
La pareja se mostró inseparable desde que iniciaron su romance, ya que la modelo lo acompañó durante su gira por Europa. Además, aprovecharon para hacer turismo y disfrutar de días de playa en Ibiza.
Lectura rápida
¿Qué confirmó Trueno? Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel a través de las redes sociales.
¿Quién es Teresa Prettel? Teresa Prettel es una modelo española que reside actualmente en Madrid.
¿Cómo se mostró la pareja? La pareja se mostró en fotos, destacando la primera imagen de Prettel publicada por Trueno.
¿Dónde disfrutaron de su romance? Disfrutaron de su romance durante una gira por Europa y en la playa de Ibiza.
¿Qué música acompañó las fotos? Las imágenes se musicalizaron con “Dilemma” de Nelly y una canción de “Los Wachiturros”.
[Fuente: Noticias Argentinas]