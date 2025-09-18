Thiago Medina será intervenido quirúrgicamente tras su delicado estado de salud

Daniela Celis compartió en sus redes sociales una actualización sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina y confirmó que deberá ser nuevamente intervenido quirúrgicamente. El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la conductora de Luzu detalló cuál es el procedimiento al cual se sometera Thiago: “NUEVAS NOTICIAS!! Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica, en estos días”.

“Hoy está sin fiebre! Necesitamos que siga así para que pueda ser operado", agregó sobre el avance en la salud del padre de sus hijas.

Por último, pidió difundir la cadena de oraciones para su ex: "La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.