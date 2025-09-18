Thiago Medina será intervenido quirúrgicamente tras su delicado estado de salud
Daniela Celis confirmó la noticia y actualizó el estado de salud de su ex pareja, quien se encuentra en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras un grave accidente en moto.
18/09/2025 | 18:46Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Medina será intervenido quirúrgicamente
Daniela Celis compartió en sus redes sociales una actualización sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina y confirmó que deberá ser nuevamente intervenido quirúrgicamente. El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.
A través de un comunicado en sus redes sociales, la conductora de Luzu detalló cuál es el procedimiento al cual se sometera Thiago: “NUEVAS NOTICIAS!! Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica, en estos días”.
“Hoy está sin fiebre! Necesitamos que siga así para que pueda ser operado", agregó sobre el avance en la salud del padre de sus hijas.
Por último, pidió difundir la cadena de oraciones para su ex: "La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.
Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a Thiago Medina?
Thiago Medina sufrió un violento accidente en moto el pasado viernes, siendo trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
¿Cuál es su estado actual?
Thiago se encuentra en terapia intensiva y será intervenido quirúrgicamente por segunda vez.
¿Qué detalles se conocen sobre su salud?
Los médicos realizaron una operación de extirpación de bazo. Además, presenta afectaciones en el pulmón, hígado y varias costillas rotas.
¿Quién confirmó la cirugía?
La noticia fue confirmada por Daniela Celis, quien actualizó el estado de salud de su ex pareja en redes sociales.
¿Qué se pide a la comunidad?
Se solicita una cadena de oraciones para Thiago Medina, resaltando la importancia del apoyo espiritual en este delicado momento.
[Fuente: Noticias Argentinas]