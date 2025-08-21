Telefe modifica su programación: ¿por qué no dan La Voz Argentina este jueves?
El reality de canto furor de la TV no tiene aire este jueves en medio del éxito de los "Knockouts".
21/08/2025 | 19:56Redacción Cadena 3
FOTO: Telefe modifica su programación: ¿por qué no dan La Voz Argentina este jueves?
La Voz Argentina sigue adelante con los “Knockouts”, la tercera fase tras las Audiciones a Ciegas y las Batallas, que ya tuvo grandes presentaciones aunque este jueves se interrumpen por decisión de Telefe, tal cual ocurrió hace una semana.
En esta etapa los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno. Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse.
Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.
Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no habrá programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmite el partido de River por la Copa Libertadores.
La revancha del “Millonario”, de local ante Libertad, se jugó desde las 21.30 horas, es decir que coincide con el horario habitual del programa conducido por Nico Occhiato. Se repitió así la misma situación que la semana pasada.
