Espectáculos

Tamara Báez ya se arrepintió de volver con L-Gante: "Quiero estar sola"

La influencer sorprendió a pocos días de reconciliarse con el cantante.

14/08/2025 | 14:47Redacción Cadena 3

FOTO: Tamara Báez y Elián Valenzuela lo volvieron a intentar, pero duraron muy poco

Hace muy poco, Tamara Báez y Ellián Valenzuela anunciaron su reconciliación, a pesar de que el cantante pasó días en Europa con Wanda Nara y que la influencer hasta hace muy poco se mostraba en pareja con Thiago Martínez.

Sin embargo, la reconciliación duró muy poco porque ella contó en redes sociales que prefiere estar sola. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió Tamara Báez en su cuenta de Instagram.

El posteo lo hizo después de que saliera una entrevista que Elián hizo en "Mujeres Argentinas", en la cual habló de ella y dijo que es la mujer que ama. Pero algo habrá pasado para que ella decidiera que era mejor alejarse nuevamente.

“Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente. Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”, expresó Tamara.

Luego publicó una foto de su hija Jamaica y explicó: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”.

Lectura rápida

¿Qué anunció Tamara Báez? Anunció que prefiere estar sola tras su reconciliación con L-Gante.

¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son Tamara Báez y Ellián Valenzuela (L-Gante).

¿Cuándo hizo el anuncio? Lo hizo poco tiempo después de la reconciliación con el cantante.

¿Dónde compartió su mensaje? Compartió su mensaje en su cuenta de Instagram.

¿Por qué decidió estar sola? Decidió estar sola para enfocarse en sí misma y en su hija.

[Fuente: Noticias Argentinas]

