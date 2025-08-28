Romina Manguel respondió a Matías Martin: "No somos amigos, no fue tan importante"

FOTO: “No somos amigos. No fue tan importante”: Romina Manguel levantó el guante contra Matías Martin

El inesperado cruce entre Matías Martin y Romina Manguel tuvo lugar durante esta semana, como refiere el dicho popular, "Del amor al odio, hay un solo paso", y es que Manguel dejó entrever que el vínculo que ambos tuvieron hace más de 20 años "no fue tan importante".

Mientras que el presentador no quiso brindar testimonio sobre lo ocurrido, la periodista comenzó con reacciones esquivas: "Ya está. Soy calentona y no me gusta que se metan con mis compañeros y mi trabajo".

La frase llegó porque el cruce continuó en el programa radial de Manguel, donde ella calificó como "mala leche" a Martin y había señalado: "Agredir a tu ex pareja y decirle: 'pobre, tuvo que ir a ese lugar', vino porque eligió venir acá. Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan".

[SOCIEDAD] "Andar con cara de pelotudo por la vida haciéndote el bueno y ser un mal tipo, debe ser un esfuerzo enorme": Manguel cargó contra el "cagón" y "sorete" de Matías Martin, que había criticado la entrevista a su expareja "Vicky" De Masi.



?? @radioconvos899 https://t.co/yx291USp2R pic.twitter.com/BL4rPDrvET — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 26, 2025

Sin embargo, ahora la comunicadora no consideró un pedido de disculpas por parte de ninguna de las partes: "No somos amigos, no me tiene que llamar y yo a él tampoco. No tenemos nada de que hablar, que arreglen ellos sus temas de pareja o no sé".

Por último, al ser consultada por un noviazgo anterior entre ambos, la periodista ironizó: "No me acuerdo, no debe haber sido tan importante. Estamos hablando de pibes de 20 y pico años. (Entre risas) No me acuerdo, las damas no tenemos memoria".