Espectáculos

Romina Manguel respondió a Matías Martin: "No somos amigos, no fue tan importante"

La periodista no sólo disimuló su molestia, sino que recordó, con ironía, el vínculo que tuvo con su contraparte hace más de 20 años.

28/08/2025 | 15:01Redacción Cadena 3

FOTO: “No somos amigos. No fue tan importante”: Romina Manguel levantó el guante contra Matías Martin

El inesperado cruce entre Matías Martin y Romina Manguel tuvo lugar durante esta semana, como refiere el dicho popular, "Del amor al odio, hay un solo paso", y es que Manguel dejó entrever que el vínculo que ambos tuvieron hace más de 20 años "no fue tan importante".

Mientras que el presentador no quiso brindar testimonio sobre lo ocurrido, la periodista comenzó con reacciones esquivas: "Ya está. Soy calentona y no me gusta que se metan con mis compañeros y mi trabajo".

La frase llegó porque el cruce continuó en el programa radial de Manguel, donde ella calificó como "mala leche" a Martin y había señalado: "Agredir a tu ex pareja y decirle: 'pobre, tuvo que ir a ese lugar', vino porque eligió venir acá. Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan".

Sin embargo, ahora la comunicadora no consideró un pedido de disculpas por parte de ninguna de las partes: "No somos amigos, no me tiene que llamar y yo a él tampoco. No tenemos nada de que hablar, que arreglen ellos sus temas de pareja o no sé".

Por último, al ser consultada por un noviazgo anterior entre ambos, la periodista ironizó: "No me acuerdo, no debe haber sido tan importante. Estamos hablando de pibes de 20 y pico años. (Entre risas) No me acuerdo, las damas no tenemos memoria".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Manguel y Martin? Romina Manguel respondió a Matías Martin sobre su vínculo y mostró su molestia.

¿Cuál fue la reacción de Manguel? Dijo que "no somos amigos" y ironizó sobre su viejo romance.

¿Qué dijo sobre el pasado? Recordó que el vínculo "no fue tan importante".

¿Cómo reaccionó Martin? El presentador no hizo declaraciones sobre el cruce.

¿Cuál fue la opinión de Manguel sobre disculpas? No consideró necesaria una disculpa entre ellos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

