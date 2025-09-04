En vivo

Espectáculos

Revelaron el nombre del "random" que habría estado con Gimena Accardi: quién es

Paula Varela reveló el supuesto tercero en discordia en la relación de Accardi y Vázquez.

04/09/2025 | 11:25Redacción Cadena 3

FOTO: Revelaron el nombre del "random" que habría estado con Gimena Accardi: quién es

Gimena Accardi destapó una olla cuando confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez tras casi dos décadas de relación, pero busco minimizarlo diciendo que no se trataba de una persona del medio.

Sin embargo, Paula Varela reveló en Intrusos el posible nombre del “random” que estuvo con la actriz, destacando que se trataría de un influencer que fue pareja de una famosa.

“A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, contó.

Tanto Accardi como Franzoni fueron invitados por una marca para asistir al festival, junto a otros influencers y streamers: “Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”.

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, confirmó la periodista.

Lectura rápida

¿Quién confesó ser infiel?
Gimena Accardi confesó haber sido infiel a Nico Vázquez.

¿Qué reveló Paula Varela?
Paula Varela mencionó que el tercero involucrado podría ser el influencer Agustín Franzoni.

¿Dónde se conocieron?
Se habrían conocido en el festival de Coachella.

¿Qué dijo Franzoni sobre la insinuación?
Franzoni negó cualquier relación diciendo, “no, no puede ser”.

¿Quién es Agustín Franzoni?
Agustín Franzoni es hermano de Naty Franzoni y también influencer.

[Fuente: Noticias Argentinas]

