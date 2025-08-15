Regina Hall y Anna Faris regresan a Scary Movie 6 junto a Marlon Wayans
El director Marlon Wayans confirmó el regreso del elenco original y la fecha de estreno de la sexta entrega de Scary Movie. Las actrices participarán en la nueva película cómica que se estrenará en 2026.
15/08/2025 | 17:20Redacción Cadena 3
FOTO: Regina Hall y Anna Faris regresan a Scary Movie 6 junto a Marlon Wayans
Faltaron tan solo semanas para que comenzara el rodaje de la sexta entrega de Scary Movie, con el regreso de los cuatro protagonistas originales, incluyendo la vuelta de las actrices Regina Hall y Anna Faris en la piel de Brenda Meeks y Cindy Campbell.
Así lo confirmó el director Marlon Wayans, quien celebró con una publicación en su cuenta de Instagram que ambas artistas decidieron sumarse al film para una nueva película cómica.
“Los cuatro fabulosos están de vuelta. Tan emocionado de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia de películas de terror", festejó.
Además, reveló la fecha de estreno: "La banda está devuelta. SM6 6/12/26 en cines”.
Ambas actrices expresaron su entusiasmo por regresar al film que lanzó sus carreras al estrellato en una reciente entrevista con la revista estadounidense Variety: “Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente)”.
