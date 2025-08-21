Rating mano a mano: ¿Bendita le ganó a LAM y Sergio Lapegüe a Julián Weich?
Además Ahora Caigo contra la novela de Telefe y A la Barbarossa contra Puro Show.
21/08/2025 | 10:40Redacción Cadena 3
FOTO: Sergio Lapegüe sigue perdiendo contra Julián Weich.
Ahora Caigo le dio una sonrisa al vapuleado Canal 13. El ciclo de Darío Barassi le ganó a la novela Amor a cualquier precio. Mientras compitieron entre sí, el ciclo de entretenimientos alcanzó una media de 6.0 contra 5.4 del culebrón.
LAM le ganó a Bendita por casi un punto de rating. Ángel de Brito y sus angelitas marcaron 4.1 contra 3.2 de Beto Casella y equipo, solo tomando en cuenta los minutos que compartieron en pantalla.
Por su parte, Julián Weich le volvió a ganar a Sergio Lapegüe. Qué Mañana obtuvo una media de 1.3 contra 1.1 de Lape Club Social Informativo.
Siguiendo con las mañanas de la televisión de aire, A la Barbarossa se impuso a Puro Show: 4.2 contra 2.9.
Lectura rápida
¿Qué programa le ganó a Amor a cualquier precio? Ahora Caigo le ganó con un rating de 6.0 frente a 5.4.
¿Quién ganó entre LAM y Bendita? LAM ganó a Bendita por 4.1 contra 3.2.
¿Cuál fue el resultado entre Weich y Lapegüe? Julián Weich ganó con 1.3 frente a 1.1 de Sergio Lapegüe.
¿Qué programa se impuso en la mañana en su enfrentamiento? A la Barbarossa se impuso a Puro Show 4.2 contra 2.9.
¿Qué ciclo de Canal 13 tuvo un buen desempeño? Ahora Caigo logró una sonrisa al superar a la novela.
[Fuente: Noticias Argentinas]