Rating mano a mano: ¿Bendita le ganó a LAM y Sergio Lapegüe a Julián Weich?

Ahora Caigo le dio una sonrisa al vapuleado Canal 13. El ciclo de Darío Barassi le ganó a la novela Amor a cualquier precio. Mientras compitieron entre sí, el ciclo de entretenimientos alcanzó una media de 6.0 contra 5.4 del culebrón.

LAM le ganó a Bendita por casi un punto de rating. Ángel de Brito y sus angelitas marcaron 4.1 contra 3.2 de Beto Casella y equipo, solo tomando en cuenta los minutos que compartieron en pantalla.

Por su parte, Julián Weich le volvió a ganar a Sergio Lapegüe. Qué Mañana obtuvo una media de 1.3 contra 1.1 de Lape Club Social Informativo.

Siguiendo con las mañanas de la televisión de aire, A la Barbarossa se impuso a Puro Show: 4.2 contra 2.9.