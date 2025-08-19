Rating Generala: los cinco programas más vistos del día fueron de Telefe

FOTO: La Voz, otra vez lo más visto del día este lunes.

Este lunes no hubo sorpresas y los cinco programas más vistos de la televisión de aire fueron todos de Telefe, Guido Kaczka no logró colar su Buenas Noches familia en la selecta lista.

La Voz Argentina fue lo más visto del día con un promedio de 12 puntos. El certamen de canto fue el único ciclo de toda la TV que alcanzó lo dos dígitos en la planilla de Kantar Ibope Media.

El podio lo completaron Pasapalabra con 8.5 y Telefe Noticias con 8.2. La novela La Traición quedó cuarta con una media de 7.5 y la lista la cerró El Noticiero de la Gente con 7.1.