Rating Generala: los cinco programas más vistos del día fueron de Telefe
Este lunes, Guido Kaczka no logró colarse en la selecta lista de los más vistos. La Voz Argentina lideró con 12 puntos, acompañada por Pasapalabra y Telefe Noticias.
19/08/2025 | 10:45Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz, otra vez lo más visto del día este lunes.
Este lunes no hubo sorpresas y los cinco programas más vistos de la televisión de aire fueron todos de Telefe, Guido Kaczka no logró colar su Buenas Noches familia en la selecta lista.
La Voz Argentina fue lo más visto del día con un promedio de 12 puntos. El certamen de canto fue el único ciclo de toda la TV que alcanzó lo dos dígitos en la planilla de Kantar Ibope Media.
El podio lo completaron Pasapalabra con 8.5 y Telefe Noticias con 8.2. La novela La Traición quedó cuarta con una media de 7.5 y la lista la cerró El Noticiero de la Gente con 7.1.
Lectura rápida
¿Qué programa lideró el rating el lunes? La Voz Argentina fue el programa más visto con un promedio de 12 puntos.
¿Cuántos puntos obtuvo Pasapalabra? Pasapalabra obtuvo 8.5 puntos, ocupando el segundo lugar en el rating.
¿Qué ocurrió con Guido Kaczka? Guido Kaczka no logró hacer que su programa Buenas Noches familia estuviera en la lista de los más vistos.
¿Cuáles fueron los otros programas en la lista? Los otros programas en la lista fueron Telefe Noticias, La Traición y El Noticiero de la Gente.
¿Qué medición se utilizó? Se utilizó la medición de Kantar Ibope Media para registrar los puntos de rating.
[Fuente: Noticias Argentinas]