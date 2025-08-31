Rating de la TV: con Cobra Kai en el podio estos fueron los 6 programas más vistos
La serie inspirada en Karate Kid sigue dando buenos resultados de audiencia.
31/08/2025 | 12:16Redacción Cadena 3
FOTO: Cobra Kai sigue a paso firme en Telefe.
Cobra Kai se volvió a meter en el podio de los programas más vistos de este sábado en toda la televisión abierta. La serie inspirada en Karate Kid que hoy pertenece al gigante Netflix fue lo tercero más visto de la jornada con un promedio de 4.9 puntos de rating.
De hecho, un solo programa superó a Cobra Kai. El primer y segundo lugar del podio lo ocupó Iván de Pineda en duplicado. Las emisiones de Pasapalabra de este sábado lograron promedio de 6.6 y 5.6.
El cuarto casillero del día fue compartido por Los Simpsons, en clásico comodín de Telefe, y la película Sin Remordimiento que emitió El Trece. Ambos ciclos alcanzaron una media de 3.7.
La lista de los seis programas más vistos del sábado la completan dos films emitidos por Canal 13: 007, Sin Tiempo para Morir y El Sastre de la Mafia marcaron 3.5.
Lectura rápida
¿Qué programa fue el más visto el sábado? El más visto fue Pasapalabra con promedios de 6.6 y 5.6 puntos de rating.
¿Quiénes protagonizan Cobra Kai? La serie cuenta con personajes de la franquicia Karate Kid y está disponible en Netflix.
¿Qué puesto ocupó Cobra Kai? Cobra Kai ocupó el tercer lugar con un promedio de 4.9 puntos de rating.
¿Cuáles fueron los programas que compartieron el cuarto lugar? Los Simpsons y la película Sin Remordimiento llegaron a una media de 3.7 puntos.
¿Qué filmes completan la lista de los más vistos? Los films 007, Sin Tiempo para Morir y El Sastre de la Mafia completaron la lista con 3.5 puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]