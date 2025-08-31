Rating de la TV: con Cobra Kai en el podio estos fueron los 6 programas más vistos

Cobra Kai se volvió a meter en el podio de los programas más vistos de este sábado en toda la televisión abierta. La serie inspirada en Karate Kid que hoy pertenece al gigante Netflix fue lo tercero más visto de la jornada con un promedio de 4.9 puntos de rating.

De hecho, un solo programa superó a Cobra Kai. El primer y segundo lugar del podio lo ocupó Iván de Pineda en duplicado. Las emisiones de Pasapalabra de este sábado lograron promedio de 6.6 y 5.6.

El cuarto casillero del día fue compartido por Los Simpsons, en clásico comodín de Telefe, y la película Sin Remordimiento que emitió El Trece. Ambos ciclos alcanzaron una media de 3.7.

La lista de los seis programas más vistos del sábado la completan dos films emitidos por Canal 13: 007, Sin Tiempo para Morir y El Sastre de la Mafia marcaron 3.5.