Espectáculos

Rating de cable: este fue el podio de las señales de noticias en agosto

La batalla entre los canales informativos está al rojo vivo.

03/09/2025 | 17:28Redacción Cadena 3

FOTO: TN se volvió a imponer; buen mes para A24.

Con 2,33 puntos, Todo Noticias, el canal de noticias del Grupo Clarín, fue, como siempre, la señal de cable más vista durante el octavo mes del 2025. Según las cifras difundidas por la medidora de audiencia Kantar IBOPE Media, tomando en cuenta la franja horaria de 7 a 24, de lunes a domingo.

El podio lo completaron, como es costumbre, otras señales de noticias: C5N quedó segunda con un promedio de 2.93 durante todo agosto y A24 tercera, con un cumulado de 1.21 en el mes.

Lectura rápida

¿Quién fue el canal más visto en agosto?
Todo Noticias fue el canal de noticias más visto con 2,33 puntos.

¿Qué lugar ocupó C5N?
C5N ocupó el segundo lugar con un promedio de 2.93 puntos.

¿Cuál fue el tercer canal en audiencia?
A24 se ubicó en el tercer lugar con un promedio de 1.21 puntos.

¿Qué metodología se utilizó para obtener los datos?
Se utilizaron las cifras de Kantar IBOPE Media, considerando la franja horaria de 7 a 24.

¿Qué mes fue analizado?
Se analizaron los datos del octavo mes del 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

