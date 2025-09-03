Rating de cable: este fue el podio de las señales de noticias en agosto
La batalla entre los canales informativos está al rojo vivo.
03/09/2025 | 17:28Redacción Cadena 3
FOTO: TN se volvió a imponer; buen mes para A24.
Con 2,33 puntos, Todo Noticias, el canal de noticias del Grupo Clarín, fue, como siempre, la señal de cable más vista durante el octavo mes del 2025. Según las cifras difundidas por la medidora de audiencia Kantar IBOPE Media, tomando en cuenta la franja horaria de 7 a 24, de lunes a domingo.
El podio lo completaron, como es costumbre, otras señales de noticias: C5N quedó segunda con un promedio de 2.93 durante todo agosto y A24 tercera, con un cumulado de 1.21 en el mes.
[Fuente: Noticias Argentinas]