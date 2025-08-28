Quién es Ayelén Paleo, bailarina e hija de una mujer que integraría un red de trata

Ayelén Paleo fue muy popular cuando quedó convocada por Carmen Barbieri para ser una de las vedettes de su espectáculo teatral, convirtiéndose en una de las bailarinas más jóvenes, ya que tenía solamente 19 años.

Dedicada al tango, la bailarina supo demostrar su destreza sobre el escenario en "Bravísima", en el año 2010, pero se volvió popular por haberse involucrado con el director, Santiago Bal, por ese entonces marido de Carmen Barbieri durante los últimos 25 años.

La infidelidad de Santiago Bal provocó la separación de Carmen Barbieri y el despegue mediático de Ayelén Paleo, que fue convocada por Marcelo Tinelli para participar del reality "Bailando por un sueño", donde Barbieri trabajaba como jurado.

Después de un tiempo, la participación televisiva y teatral de Ayelén se fue apagando y estuvo buscando otras tareas. Fue instructora de fitness, pasó un tiempo en Dubai haciendo presencias y recientemente abrió con su hermano una inmobiliaria de propiedades de lujo en Puerto Madero.

Hoy su nombre vuelve a la palestra por la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. 12 víctimas fueron rescatadas en el operativo, mientras que la madre de Ayelén quedó detenida.