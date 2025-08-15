Qué dijo Wanda Nara cuando se enteró de que L-Gante la dejó de seguir en redes
La empresaria dijo que aún matiene una amistad con el cantante.
15/08/2025 | 08:30Redacción Cadena 3
FOTO: Wanda Nara habló de su relación con L-Gante
Wanda Nara regresó al país tras pasar unos días en México, donde grabó algunos capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina junto a su co-conductor Darío Barassi. En su vuelta, la empresaria se refirió a los temas del momento y compartió su opinión sobre la determinante actitud de su “amigo”, L-Gante.
La prensa que la esperó en el aeropuerto le consultó sobre su vida amorosa, fue allí cuando reveló que el jugador de Boca, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente. A su vez, mencionó que nunca “volvió” con L-Gante, sino que tan solo son amigos y que se tiene mucho cariño.
Sobre el regreso de Elián con Tamara Báez, lo que habría llevado al cantante a dejar de seguir a Wanda en redes sociales, ella dijo “no interesarle lo que dice" porque "con ella tiene la mejor”.
También, volvió a hablar de la situación de sus hijas con su ex pareja, Mauro Icardi, y reveló que aún no coordinaron un encuentro en Turquía porque no hay “nada que le garantice que ella pueda volver”, pero que ofreció un lugar a 20 minutos de allí, sin embargo aún no obtuvo respuesta del futbolista.
Lectura rápida
¿Cuál fue la actividad realizada por Wanda Nara en México? Grabó algunos capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina.
¿Quién es el co-conductor de Wanda en el programa? Su co-conductor es Darío Barassi.
¿Qué reveló sobre su relación con L-Gante? Dijo que son amigos y que se tienen mucho cariño.
¿Por qué L-Gante dejó de seguir a Wanda en redes? Se asocia al regreso de Elián con Tamara Báez.
¿Cuál es la situación actual de sus hijas con Mauro Icardi? Aún no coordinaron un encuentro en Turquía debido a inconvenientes con la garantía de regreso.
[Fuente: Noticias Argentinas]