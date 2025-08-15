Qué dijo Wanda Nara cuando se enteró de que L-Gante la dejó de seguir en redes

Wanda Nara regresó al país tras pasar unos días en México, donde grabó algunos capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina junto a su co-conductor Darío Barassi. En su vuelta, la empresaria se refirió a los temas del momento y compartió su opinión sobre la determinante actitud de su “amigo”, L-Gante.

La prensa que la esperó en el aeropuerto le consultó sobre su vida amorosa, fue allí cuando reveló que el jugador de Boca, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente. A su vez, mencionó que nunca “volvió” con L-Gante, sino que tan solo son amigos y que se tiene mucho cariño.

Sobre el regreso de Elián con Tamara Báez, lo que habría llevado al cantante a dejar de seguir a Wanda en redes sociales, ella dijo “no interesarle lo que dice" porque "con ella tiene la mejor”.

También, volvió a hablar de la situación de sus hijas con su ex pareja, Mauro Icardi, y reveló que aún no coordinaron un encuentro en Turquía porque no hay “nada que le garantice que ella pueda volver”, pero que ofreció un lugar a 20 minutos de allí, sin embargo aún no obtuvo respuesta del futbolista.