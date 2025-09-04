Qué dijo Gimena Accardi sobre los rumores de romance con un joven de 20 años
La actriz destacó su buena relación con Nico Vázquez y dijo que no desea hablar de su intimidad.
04/09/2025
Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con un joven de 20 años llamado Ulises a pocas semanas de confirmar su separación de Nico Vázquez, quien fue su pareja por casi dos décadas.
En diálogo con LAM (América TV), la actriz volvió a hablar sobre su ruptura y fue sincera al analizar que la relación estaba rota desde hacer un tiempo: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho".
Sin embargo, puso un límite cuando le preguntaron sobre su supuesto nuevo romance: "Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada". Y agregó: "Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo".
Por último, volvió a poner el foco en su buena relación con su ex pareja: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".
"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", ratificó sobre su decisión de alejarse de las redes sociales hasta que la espuma baje.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre rumores de romance?
La actriz Gimena Accardi abordó los rumores acerca de su vida amorosa.
¿Con quién la vinculan?
La vinculan con un joven de 20 años llamado Ulises.
¿Qué dijo sobre su separación?
Confirmó que su relación con Nico Vázquez estaba rota desde hace tiempo.
¿Cuál fue su postura ante la prensa?
Afirmó que no desea seguir hablando sobre su vida privada tras abrirse un tiempo atrás.
¿Cómo se siente respecto a su ex pareja?
Destacó su buena relación con Nico, afirmando que se aman.
[Fuente: Noticias Argentinas]