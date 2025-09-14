Premios Emmy 2025: a qué hora empieza la ceremonia de la televisión estadounidense

La 77ª edición de los Premios Emmy, que celebra lo mejor de la televisión estadounidense, se realizará este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

En Argentina, la ceremonia se podrá ver a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max, a partir de las 21:00 horas.

El comediante Nate Bargatze será el anfitrión de la gala, que promete ser una noche de grandes sorpresas y momentos especiales, como el reencuentro de elencos icónicos de series como Gilmore Girls, Law & Order: SVU y Grey’s Anatomy.

En la categoría de drama, Severance lidera la lista con 27 nominaciones. Compite con otras producciones de renombre como The Last of Us, Andor y The White Lotus.

En comedia, la favorita es The Studio, con 23 nominaciones, empatando el récord de The Bear en 2024. Competirá contra Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows.

Además de las series, la ceremonia contará con la presencia de figuras destacadas de la industria, como Jason Bateman, Jude Law, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones.

A qué hora son los Premios Emmy 2025

La cobertura de la alfombra roja comenzará a las 18:00 horas y podrá seguirse a través de E! Latinoamérica y redes sociales. En tanto, al premiación se espera que inicie a las 21 horas y la transmisión será por TNT y la plataforma de streaming HBO Max.