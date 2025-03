“No soy el papá de Matilda”: Martín Redrado negó la acusación de Luciana Salazar

Luciana Salazar inició una demanda por paternidad contra Martín Redrado, en medio de una controversia sobre la relación entre ambos y la figura del economista en la vida de su hija Matilda. A pesar de las afirmaciones de Salazar sobre la existencia de documentos que demostrarían el vínculo, Redrado se mantuvo firme en su declaración: “No soy el padre de Matilda”.

En una entrevista con Radio Rivadavia el miércoles por la noche, Salazar declaró: “Él no es el papá biológico, es el papá desde otro lado, una figura paterna en la justicia, en los papeles y supuestamente también en lo emocional y sentimental, que eso después no lo cumplió”.

Por su parte, Redrado se centró en su relación con Salazar, afirmando: “No sigo lo que dice. Cuando uno termina una relación, sobre todo si no ha logrado tener un buen vínculo de ex-pareja, como yo lo he tratado, hay que cortar el vínculo, terminar y capítulo cerrado”.

Respecto a las acusaciones sobre la falta de manutención para la menor, Redrado admitió que no envía dinero: “No hay dudas, yo lo he dicho también, pero no soy el padre de Matilda. Acompañé un sueño mientras era pareja de Luciana, un sueño que ella siempre tuvo, pidió y solicitó. Me parecía lógico que la acompañara mientras éramos pareja, pero...”.

El economista también mencionó que brindó apoyo económico a Salazar, aunque aclaró: “Por supuesto, pero no estuve cuando nació su hija. Tampoco conviví”. En la misma conversación con Rivadavia, Salazar describió a Redrado como una figura paterna para Matilda y reveló que posee una fotografía del cumpleaños de 3 años de la niña en Nordelta, en la que Redrado aparece visitándola “a escondidas”.

Salazar añadió que el economista le “pidió por favor que no la publique porque le iba a traer problemas con su entorno”, y comentó: “¿Saben la violencia que es negar a alguien? Por eso guardé la foto por más de 3 años”.

Redrado respondió a estas afirmaciones, negando cualquier tipo de relación paternal: “Esta figura que algunos quieren instaurar de padre afín, como si yo hubiera sido... Algunos abogados quieren poner esta figura, pero yo no he convivido, no he estado. Simplemente apoyé un deseo y después, lamentablemente, no se pudo tener una buena relación de ex”.

Finalmente, el economista concluyó: “Está claro que si no soy el padre. No entiendo por qué me reclama, eso tendríamos que preguntar más en el terreno psicológico o con la gente que la rodea. No me preocupa y cada uno sigue su camino”.