Luciana Salazar apuntó a Martín Redrado: “No puedo pagarle el colegio a mi hija”

La modelo y vedette Luciana Salazar volvió a apuntar contra el economista Martín Redrado por el conflicto legal que los enfrenta.

En una entrevista con el programa "Basta, Baby", que conduce Ángel "Baby" Etchecopar por Radio Rivadavia, Salazar sostuvo que su reclamo "no es por capricho", sino por los derechos de su hija Matilda, nacida por gestación subrogada en los Estados Unidos.

"Estoy haciendo valer los derechos de mi hija", remarcó la modelo y explicó: "Él no es el papá biológico; es el papá desde otro lado, una figura paterna en la Justicia, en los papeles y supuestamente también en lo emocional y sentimental, que eso después no lo cumplió".

Salazar también contó que la abogada Ana Rosenfeld fue testigo de todos los acuerdos. "Ella escribía los acuerdos, los firmaba como testigo y sabe que esto fue un proyecto en conjunto. Después, si lo quieren negar públicamente por vaya a saber qué, yo lo sé".

Con la voz quebrada, la modelo confesó que su situación económica actual es desesperante: "Ya casi me gasté todo, porque yo imaginate que no iba a pensar que esto iba a durar tres años. Me gasté todos los ahorros. Hay gente que me está ayudando, me están financiando, y estoy endeudada. Ya no tengo cómo pagar el colegio de mi hija. La deuda me sigue".

También se refirió a la foto como prueba del vínculo entre Redrado y Matilda, que difundió en las últimas horas.

"Esa foto es del cumpleaños de 3 años de Matilda en Nordelta, cuando él venía a verla a escondidas. Me pidió por favor que no la publique, porque le iba a traer problemas con su entorno. ¿Saben la violencia que es negar a alguien? Por eso guardé la foto por más de 3 años", reveló.

Consultada por el conductor sobre si aún estaba enamorada de Redrado, Salazar fue tajante: "Yo no puedo estar enamorada de una persona que le hace esto a una menor".