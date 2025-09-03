No será en América: sorpresa por el canal donde se verá Polémica en el Bar

Finalmente Polémica en el Bar volvió a estar en el aire a partir del mes de septiembre, y no en agosto como se había planeado originalmente, pero no en América TV.

La casa que recibió al formato pionero de la televisión argentina fue el canal de noticias por cable A24, que forma también parte del mismo grupo que la pantalla del cuadradito.

Esta nueva versión del clásico creado por Gerardo Sofovich se emitió de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Se especuló que con este cambio de pantalla, Polémica se transformaría en un programa con un tinte más político que humorístico.