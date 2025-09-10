FOTO: "No sabe hacer nada": Ángel de Brito opinó sobre el futuro de Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Tras su emotiva salida de LAM, Marixa Balli emprendió un nuevo desafío en el canal competencia y probó suerte en las hornallas. La "Cachaca" se sumó a las figuras que protagonizarán esta nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara.

Ángel de Brito utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre la decisión que tomó la panelista de dejar su show para sumarse a Telefe. A su vez, apoyó la participación de su ex “angelita” en el reality pero reveló que ella “no sabe hacer nada”.

A través de un preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó “Cómo ve a Marixa en Masterchef”.

Sin pelos en la lengua, el conductor contestó: “La va a romper. No sabe hacer nada , pero es muy graciosa. Aunque haya desmentido lo que conté, todo era cierto”.

"Siempre le deseo lo mejor porque la amo”, cerró, Ángel de Brito.