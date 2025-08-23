Nicole Neumann y Pampita posan juntas a pesar de no verse por TV

FOTO: Nicole Neumann no mira el programa de Pampita, pero no dejan de sonreirse a la distancia

Pampita y Nicole Neumann fueron protagonistas de uno de los enfrentamientos más icónicos en la farándula, dejaron sus diferencias atrás, volvieron a posar juntas en una tapa de revistas, aunque Nicole asumió que ni siquiera ve el programa en que participaba, desde que es conducido por su par.

Cuando Neumann se fue de vacaciones, casualmente, Carolina Ardohain empezó a presentar Los Ocho Escalones, donde participaba como jurado su par. Después de los trascendidos por la coincidencia de fechas, ambas se lucieron juntas, espalda con espalda para una producción fotográfica.

Al ser consultada por si extraña el reality de preguntas y respuestas, Nicole explicó: "Estoy tranquila, no tengo tiempo de extrañar, entre el bebito y el trabajo diario, me encanta hacerlo igual". Al tiempo, insistió en que no abandonó el ciclo por la presencia de Ardohain: "Yo no sabía -que conduciría Carolina- antes de irme".

Sin embargo, no descartó regresar a la banqueta de quienes ponen a prueba los conocimientos de los participantes en el canal del sol: "Si, ¿por qué no? Tendría que ir como jurado invitada".

Sin embargo, Nicole aún no tuvo tiempo de sentarse a contemplar las habilidades como presentadora de Ardohain: "No miro tele, no tenía tiempo de mirarlo ni cuando salía yo, menos ahora que cambiaron de horario".

Por su parte y a varios metros de la mencionada, aunque en el mismo evento, "Pampita" aseguró: "La invitación está y aprovecho para reafirmarla, no es obligatorio que vea el programa, está invitada igual".