Nico Vázquez suspendió funciones de "Rocky": "El dolor se volvió insoportable"

En un giro inesperado, el reconocido actor Nicolás Vázquez anunció la suspensión de las funciones de la obra teatral Rocky debido a una lesión que lo aqueja desde hace semanas. La noticia, que entristeció a sus seguidores, llega en un momento de gran carga emocional para el artista, quien atraviesa una etapa de reinventación personal tras su separación de Gimena Accardi, luego de 18 años de relación.

Vázquez, quien encontró refugio en el teatro para sanar las heridas de su corazón, decidió escuchar a su cuerpo y priorizar su salud. En un comunicado cargado de emoción, el actor expresó su frustración por tener que pausar las presentaciones de Rocky, la obra que interpreta en el teatro Lola Membrives y que se ha convertido en un proyecto muy especial para él. “No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo”, confesó.

El intérprete detalló que lleva más de 20 días lidiando con un desgarro en el músculo piramidal, una lesión que, según relató, sufrió tras recibir un golpe en una costilla durante una de las escenas de la obra. A pesar del dolor, Vázquez continuó subiendo al escenario noche tras noche, demostrando su compromiso con el público y su pasión por el personaje de Rocky Balboa.

Sin embargo, la intensidad del dolor lo obligó a tomar una decisión difícil. “El dolor ya se volvió insoportable. Espero que sepan comprender porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento”, escribió en sus redes sociales.

La producción de la obra también emitió un comunicado oficial confirmando la reprogramación de las funciones previstas para este fin de semana, asegurando que las entradas adquiridas conservarán su validez para las nuevas fechas. Vázquez, por su parte, se mostró optimista respecto a su recuperación: “Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene”.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para su público, especialmente para aquellos que viajan desde otras provincias e incluso desde el extranjero para verlo. “Lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana. Si Dios quiere, pronto estaremos viviendo juntos Rocky”, agregó, acompañado de emojis que reflejan su gratitud y esperanza.

La situación de Vázquez no pasó desapercibida en los medios. Hace algunas semanas, el periodista Ángel de Brito había adelantado en sus redes sociales que el actor estaba trabajando lesionado, destacando su profesionalismo al continuar con las funciones a pesar del dolor. “Fue una piña en la costilla en una de las escenas”, explicó el conductor de LAM (América), dando contexto al esfuerzo físico que implica la puesta en escena.

Un homenaje que cruzó fronteras. La obra Rocky no solo ha sido un refugio personal para Vázquez, sino también un hito en su carrera. El pasado 6 de julio, el actor protagonizó un momento inolvidable al rendir homenaje a Sylvester Stallone, creador e intérprete original del icónico personaje, en el día de su cumpleaños. Frente a un teatro colmado, Vázquez tomó el micrófono y dedicó unas palabras al legendario actor: “A vos, que confiaste en nosotros, desde acá, desde Argentina y en español, te cantamos…”. El público se unió en un emotivo “Feliz cumpleaños” que resonó en la sala.

El gesto llegó hasta Hollywood, y Stallone no tardó en responder. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió el video del homenaje y escribió: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”, acompañado de un emoji de guante de boxeo, símbolo del personaje que lo catapultó a la fama.