Nicki Nicole se refirió a su relación con Lamine Yamal y su felicidad en Barcelona

FOTO: “Muy enamorada”: Nicki Nicole se sinceró sobre su relación con Lamine Yamal

Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con el futbolista Lamine Yamal a poco tiempo de confirmarla con una foto juntos. Si bien su noviazgo es reciente, la pareja ya sufrió rumores de separación en los últimos días, que quedaron desmentidos tras nuevas declaraciones de la cantante.

La oriunda de Rosario estuvo presente en el desfile de la marca española Desigual, donde compartió asiento con Paris Jackson, Becky G y Ester Expósito. En declaraciones a la prensa fuera del evento, Nicki expresó su felicidad ante los recientes acontecimientos de su vida.

"Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente”, reconoció.

Cuando le preguntaron cómo se sentía a nivel personal, la morocha confesó: “Muy feliz y muy enamorada”.

En otro video que circuló en redes, la prensa le preguntó a la cantante cómo la trata la “ciudad del amor”, a lo que ella sonriente respondió: “Hay muchas palabras en catalán que me encantan, tengo que aprender. Así que estaré pidiendo algunas clases”.

Para luego confesar que su flamante novio le enseñó lo que significa “t'estimo”, que en español se traduce a “te quiero”.