Netflix: todos los estrenos de la semana hasta el domingo 28 de septiembre

FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 28 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 22 y hasta el domingo 28 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renovó su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, todos los estrenos de Netflix de esta semana

Martes 23 de septiembre: Cristela Alonzo: Upper Classy

Miércoles 24 de septiembre: La huésped

Jueves 25 de septiembre: Alice in Borderland 3

Jueves 25 de septiembre: Incontrolables

Jueves 25 de septiembre: La casa Guinness

Viernes 26 de septiembre: Rut y Booz

Viernes 26 de septiembre: French Lover

Viernes 26 de septiembre: Mantis