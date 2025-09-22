En vivo

Netflix: todos los estrenos de la semana hasta el domingo 28 de septiembre

La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 22 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.

22/09/2025 | 00:05Redacción Cadena 3

FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 28 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 22 y hasta el domingo 28 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renovó su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, todos los estrenos de Netflix de esta semana

  • Martes 23 de septiembre: Cristela Alonzo: Upper Classy
  • Miércoles 24 de septiembre: La huésped
  • Jueves 25 de septiembre: Alice in Borderland 3
  • Jueves 25 de septiembre: Incontrolables
  • Jueves 25 de septiembre: La casa Guinness
  • Viernes 26 de septiembre: Rut y Booz
  • Viernes 26 de septiembre: French Lover
  • Viernes 26 de septiembre: Mantis

Lectura rápida

¿Cuándo se estrenaron las novedades de Netflix? Desde el lunes 22 y hasta el domingo 28 de septiembre.

¿Qué tipo de contenido se incluyó en esta renovación? Películas, series nuevas y temporadas.

¿Cuáles son algunos de los estrenos destacados? Cristela Alonzo: Upper Classy, La huésped, y Alice in Borderland 3.

¿Qué días se publicaron los estrenos? Desde el 23 hasta el 26 de septiembre.

¿Quién presentó esta información? Netflix.

[Fuente: Noticias Argentinas]

