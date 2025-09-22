En vivo

Netflix sale de compras y apunta a un estudio centenario

La empresa de la N busca afianzarse como un coloso del entretenimiento.

22/09/2025 | 09:46Redacción Cadena 3

FOTO: Netflix sale de compras.

Según indicó el periodista Dylan Byers, la plataforma Netflix estaba considerando comprar la legendaria compañía Warner Bros. Eso no sería algo nuevo, ya que este último año otras compañías también fueron compradas y fusionadas con otras a modo de "alianzas", por lo cual una posible compra de la plataforma de streaming no sería descabellada.

Si bien aún no se sabe mucho más al respecto ni cómo avanzaron estas negociaciones, se rumora que otra compañía interesada en adquirir Warner Bros es Paramount, quien el mes pasado también había sido adquirida por la compañía Skydance y fusionándose en Paramount Skydance Corp.

Lectura rápida

¿Qué está considerando Netflix? La compra de Warner Bros.

¿Quién reportó la noticia? El periodista Dylan Byers.

¿Quiénes más están interesados en Warner Bros? Paramount.

¿Qué ocurrió con Paramount el mes pasado? Fue adquirida por Skydance y se fusionó en Paramount Skydance Corp.

¿Cómo se han manejado las compras en la industria? Muchas compañías han sido compradas y fusionadas en alianzas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

