Nacho Castañares brindó detalles sobre la salud de Thiago Medina tras un accidente

Nacho Castañares abrió su streaming este lunes hablando sobre el violento accidente que protagonizó su amigo, Thiago Medina, en Moreno el pasado viernes por la tarde y que lo dejó peleando por su vida. El influencer pidió a sus seguidores que manden fuerzas para que el ex Gran Hermano pueda salir de terapia intensiva.

"Antes de arrancar el programa, me parece que teníamos que hablar un poquito de la situación que nuestro amigo Thiago está pasando. Obviamente todo esto es con mucho respeto, pero al ser mi programa creo que merecía por lo menos este espacio y que también ustedes entiendan un poquito la situación", inició el conductor.

Y ahondó sobre la salud de su amigo tras el accidente: "Está ahí internado desde el viernes a la noche. Por suerte está estable y está recibiendo todos los controles, gracias a los médicos del hospital y toda la atención necesaria que un accidente así conlleva".

En la misma línea que su amiga Daniela Celis, el streamer volvió a difundir la cadena de oraciones para mandar fuerzas a Thiago: "Está recibiendo mucha contención de su familia, de sus amigos. Obviamente, los médicos están haciendo lo suyo y creo que están haciendo un laburo impecable. Les pedimos a todos lo que compartió Dani, la familia de Thiaguito y nosotros como amigos, es que por favor, sigan la cadena de oración para Thiaguito. Entre todos podemos ayudarlo".

Además, habló sobre la reciente mejoría que presentó Thiago en las últimas horas: "Está un poquito mejor, la verdad que todos los días los partes son un poquito más animadores. Pero va a ser algo largo, porque fue un accidente grande. Así que, por favor todos los que puedan seguir haciendo las cosas que saben, tipo reiki, mandar oraciones, buenas vibras o lo que sea, es más que importante".

“Así que bueno, seguir con las oraciones, seguir rezando, cada uno lo que lo que pueda. Y agradecerle al hospital que está haciendo todo lo posible para que Thiaguito esté cada día mejor y por lo menos por ahora así está siendo”, cerró.