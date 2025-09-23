En vivo

Espectáculos

Murió la actriz Claudia Cardinale, un ícono del cine italiano

Falleció a los 87 años en París, Francia. Actuó en clásicos como 8½ y El gatopardo. 

23/09/2025 | 18:03Redacción Cadena 3

FOTO: Claudia Cardinale murió a los 87 años.

La actriz Claudia Cardinale murió a los 87 años en París, Francia, donde vivía. Fue ícono del cine italiano y actuó en películas clásicas como y El gatopardo.

El fallecimiento de la actriz fue confirmada por su agente este martes. En 1957, Cardinale ganó el premio La chica italiana más bella de Túnez, país en el que nació, hija de padres sicilianos.

Durante sus mejores años era presentada como la rival de Brigitte Bardot, aunque ella negó que hubiera algún enfrentamiento entre ambas.

En 1958, su rol protagónico en Los desconocidos de siempre le abrió las puertas y el camino en el mundo del cine.

La lista de películas en los que trabajó a lo largo de su carrera tiene entre los más destacados a Rocco y sus hermanos (1960), Sandra (1965), Fitzcarraldo (1982), Mi enemigo íntimo (1999), además de sus incursiones hollywoodenses en La pantera rosa (1964) y Blindfold (1965).

La actriz también fue la tapa del disco "Blonde on blonde" de Bob Dylan en 1966, pero la foto fue usada sin su consentimiento y tuvieron que sacarla en las siguientes ediciones.

Lectura rápida

¿Quién murió recientemente? La actriz Claudia Cardinale.

¿Cuándo fue confirmada su muerte? Este martes.

¿Dónde vivía Claudia Cardinale? En París, Francia.

¿Cuál fue uno de sus papeles destacados? Su rol protagónico en Los desconocidos de siempre.

¿Por qué fue notable su imagen en el disco de Bob Dylan? Fue la tapa del disco "Blonde on blonde", pero la foto se usó sin su consentimiento.

