Espectáculos

Moria Casán habló del Wandagate y opinó que la ex de Icardi "está fuera de eje"

"Wanda piensa que todo lo que hace Icardi es por venganza, pero yo creo que todo lo que hace él es porque está enamorado y ella está dolida", dijo la diva.

23/08/2025 | 12:10Redacción Cadena 3

FOTO: “Está muy humillada como mujer”: Moria Casán sobre Wanda Nara

Moria Casán volvió a referirse a Wanda Nara y a “La China” Suárez, luego de haber señalado que siente “el dolor” de la conductora, sostuvo que la ve como una mujer “humillada” por el duro revés de Mauro Icardi.

“Creo que ella está muy humillada como mujer que forma. La admiro como madre y mujer empresaria, no es fácil andar por la vida como mujer de futbolista con diferentes colegios, arraigarse y desarraigarse, es indiscutible”, inició Moria.

“Ella arcilló a este chico, le salió un hábil declarante y bravo. Él se enamoró desde el primer día que se encontró con la piba en París, es algo que pudo resolver y está resolviendo ahora”, agregó.

“Siento que está muy humillada”, reiteró “la one” e insistió: “Piensa que todo lo que hace él -Icardi- es por venganza, pero yo creo que todo lo que hace él es porque está enamorado y ella está dolida”.

Sin embargo, retomó: “Le tengo simpatía a Wanda, pero creo que tiene una locura con no soltar a este chico. Es una mujer que está fuera de eje y hasta dolida puede hacer cualquier cosa. En cuestiones de violencia, ya sale de la novelita, es duro banalizarlo y, si tiene razón, que lo vea la justicia”.

“No siento nada con ‘La China’, creo que hizo su carrera en base a su belleza y la actuación. Nunca vi nada de ella, no sé cómo actúa ni nada, sé más sobre su vida privada. La que no habla gana. Ella juega un enigmático y se forma una cuestión cinematográfica a su alrededor”.

Lectura rápida

¿Qué dijo Moria Casán sobre Wanda Nara? Habló sobre la situación de Wanda, considerándola una mujer humillada por Mauro Icardi.

¿Cómo describió a Wanda Nara? La describió como una madre y empresaria admirable, pero humillada en su rol personal.

¿Qué opinó sobre Icardi? Comentó que Icardi actúa por amor y no por venganza, a diferencia de lo que piensa Wanda.

¿Cuál es la postura de Moria hacia ‘La China’ Suárez? Moria no siente nada positivo hacia ‘La China’ y criticó su carrera basada en la belleza.

¿Qué aspecto destacó sobre el comportamiento de Wanda? Mencionó que Wanda debería soltar a Icardi para no hacer cosas fuera de eje.

[Fuente: Noticias Argentinas]

