Mirtha podría alcanzar un récord Guinness gracias a su longevidad

Mirtha Legrand marcaría un nuevo hito para Argentina ya que podría alcanzar un destacado récord, según se conoció en las últimas horas, gracias a un hecho reciente que la posiciona por sobre otras figuras, al tener en cuenta su longevidad.

Tal como informó Nahuel Saa (La Criti), periodista de Splendid AM 990, “con 98 años Legrand entraría al libro de los Récord Guinness como la personalidad famosa más longeva en realizar una publicidad millonaria -se habla de mas de 500mil dolares-”.

La conductora se vio en la propaganda de la estación de servicio Shell, comercial que salió a la luz el pasado 18 de agosto. No obstante, el panelista de Guada Recargada por Radio Rivadavia, reveló la primicia del comercial 9 días antes.

“La van a ver enfundada en un vestido rojo mientras hace la promoción de ésta empresa. La petrolera de la ostra le había pedido que vaya en pantalones para verla diferente y Mirtha dijo que no”, había revelado el comunicador.

Así fue que la estrella de la pantalla chica se lució en una única pieza de microtul roja, con bordados, brillantes, un corset subido en escote corazón y mangas a juego. Aunque su perfil de modelo publicitaria no es nuevo, pero tampoco reciente.

En 1975 protagonizó una publicidad para la marca Atma y hace más de 10 años que es el rostro de la joyería Leiva Joyas, entre otras destacadas marcas.