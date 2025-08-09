FOTO: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años, que no está relacionado con su retiro

Mirtha Legrand, icónica conductora y diva del mundo del espectáculo, dio un giro drástico a su carrera y, además de la silla de cabecera de sus polémicas mezasas, regresará a su faceta como modelo publicitaria.

Según informó Lucas Bertero, en Guada Recargada, por Radio Rivadavia, la diva de los almuerzos, grabó una publicidad para una de las empresas más importantes del mundo, el martes pasado. “Legrand es la nueva cara de la estación de servicio roja y amarilla”, detalló Bertero.

“La van a ver enfundada en un vestido rojo mientras hace la promoción de ésta empresa. La petrolera de la ostra le había pedido que vaya en pantalones para verla diferente y Mirtha dijo que no”, añadió el conductor al tiempo que resaltó la negativa de la diva.

En 1975 protagonizó una publicidad para la marca Atma y hace más de 10 años que es el rostro de la joyería Leiva Joyas, entre otras destacadas marcas.

La conductora regresó con su programa a Mar del Plata en febrero y abril, en el hotel Costa Galana, como es habitual. A casi sesenta años de sus inicios en la pantalla chica, debió esclarecer nuevamente los rumores sobre su retiro, así el pasado mes señaló que le “encanta” su trabajo, que “hace años” que piensa en retirarse, pero continúa.