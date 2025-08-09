Mirtha Legrand confesó su deseo frustrado de ser cantante: “Me hubiera gustado cantar”
La diva recordó su participación en un doblaje musical, reveló lo difícil que fue aprender la canción y compartió su anhelo de haberse dedicado al canto.
09/08/2025 | 22:54Redacción Cadena 3
La diva de los almuerzos recibió al dúo Pimpinela en su clásica "mesaza" y recordó con emoción su primera experiencia en un doblaje, cuando pasó toda la noche estudiando la letra de una canción de ellos. "No dormí la noche anterior. Daniel me decía: ‘Chiquita, acostate’", contó entre risas.
Mirtha Legrand rememoró su participación en uno de los clásicos doblajes junto a los hermanos Galán, al inicio de la carrera musical del dúo, y confesó que le costó aprender la canción. “No es fácil esta canción. Tenía que sincronizar perfectamente. Me encantó hacerlo”, expresó.
Por otro lado, la conductora se sinceró y reveló un deseo personal. “En el fondo, soy una cantante frustrada. Me hubiera gustado cantar”, afirmó.
Finalmente, Lucía Galán le preguntó si alguna vez, en su extensa carrera cinematográfica, había hecho algo relacionado con el canto. “Sí, lo hice, pero en películas”, confirmó Legrand.
[Fuente: Noticias Argentinas]