Mimí Alvarado acusó a Paula Chaves de robarle el trabajo y la amenazó
La dominicana acusó a la modelo de haberle "robado el trabajo" y sostuvo que Pedro Alfonso tuvo actitudes poco éticas.
13/09/2025 | 14:39Redacción Cadena 3
FOTO: Mimí Alvarado amenazó a Paula Chaves con tirarle un piedrón: “Le voy a rallar su cuadro feliz”
La presentadora dominicana Marielys Nina Alvarado, más conocida como “Mimi”, calificó de “turbios” a Pedro Alfonso y Paula Chaves, acusó a la modelo de haberle “robado el trabajo” y la apuntó directamente: “Si me tiras una piedra, yo te tiro un piedrón”.
La presentadora televisiva, autoproclamada periodista, consideró: “Soy una de las pocas periodistas en el medio que tiene códigos con personas que ni siquiera lo merecen. Paula no lo merece porque me hizo una jugada muy fea”.
En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, la influencer acusó a Chaves: “Quiso dejarme sin laburo, puso a unas personas muy queridas entre la espada y la pared cuando yo estaba convocada para un reality. Que si yo estaba ahí, ella no porque yo, supuestamente, había dicho que Pedro se había curtido a Sol Vigna.”
“Lo más fuerte es que se apaga la cámara y todo el mundo sabe la verdad, pero nadie se anima a decir con nombre y apellido, entonces me lo adjudican a mí, cuando nunca dije nada o di nombres”, continuó en línea.
Así, sostuvo que le habrían revelado: “‘No entraste porque Paula Chaves no quería’ y no está bueno que alguien se meta con su trabajo. Son unos mal agradecidos y están subidos al pony porque son productos de Marcelo Tinelli. Ella era una modelo así nomás, no era Pampita.”
“La próxima vez que me entere que ella se mete con un laburo mío, el cuadrito feliz que ella tiene pintado, se lo voy a rallar y se lo voy a bajar. Tuve códigos con ella, cuando sabe bien lo que pasó en su casa un 31 de diciembre y ella estaba muy mal”, añadió molesta.
“Si me tiras una piedra, yo te tiro un piedrón. Si fuera una hija de puta, dijera lo que pasó ese día. Lo de Flor Vigna fue un cuento de Heidy. El que se mete con mi trabajo, se está metiendo conmigo”, concluyó “Mimi”.
[Fuente: Noticias Argentinas]