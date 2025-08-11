En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Marixa Balli con botón antipánico: "Estoy recibiendo amenazas tremendas"

La panelista de LAM hizo una denuncia contra un grupo de rescatistas.

11/08/2025 | 14:03Redacción Cadena 3

FOTO: El mal momento de Marixa Balli

Marixa Balli está muy comprometida con la ayuda a los animales y se involucra de lleno en rescates y en resolver situaciones de maltrato, además de visibilizar esta problemática para encontrar soluciones.

En una oportunidad, hizo llevar las cámaras de televisión a un allanamiento a un criadero clandestino y logró desbaratarlo.

Ahora se encuentra intentando que un hombre en situación de calle recupere a su perrita Lola, que la crió y cuidó desde que nació. Pero a la perra se la llevó un grupo de rescatistas, según ella, por el prejuicio de que esté a cargo de un hombre sin techo. Y no la quieren devolver.

Marixa expuso públicamente este problema y ahora tiene miedo porque recibió amenazas. Según contó en sus redes sociales, decidió ir a la comisaría para hacer la denuncia.

“Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal”, contó la panelista de LAM en sus redes sociales.

“Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas”, explicó Marixa y le pidió a Carlos, un hombre en situación de calle, que se cuidara, mientras ella lo ayuda a recuperar a su perrita: “Todos por Lola. Carlos cuidate”.

Lectura rápida

¿Qué situación enfrenta Marixa Balli?
Recibe amenazas por su denuncia contra un grupo de rescatistas que se llevaron a su perrita Lola.

¿Quién es Marixa Balli?
Es una panelista del programa LAM, comprometida con la defensa de los animales.

¿Qué medidas tomó Marixa?
Decidió realizar una denuncia penal y solicitó un botón antipánico por las amenazas recibidas.

¿Cuál es el papel de Carlos en esta situación?
Carlos es un hombre en situación de calle que cuidó a Lola y busca recuperarla.

¿Qué esperanzas tiene Marixa sobre su perrita?
Confía en poder recuperar a Lola a pesar de las amenazas y prejuicios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho