Mariana Fabbiani relata su lucha con un virus que casi le costó la vida

Mariana Fabbiani volvió a la conducción de su programa en América TV tras una breve ausencia debido a una enfermedad que la postró en su cama. La presentadora se mostró sincera respecto a su salud y los síntomas que manifestó en esos días.

En la apertura de DDM de este lunes, Fabbiani compartió que lo que inicialmente parecía un resfriado resultó ser una situación mucho más grave: “Estuve muy mal, realmente casi no la cuento”.

“Me atacó un virus muy fuerte que me dejó sin poder moverme ni hablar... sentí que me apagaba”, relató sobre la enfermedad que la llevó a un completo aislamiento. “Ni agua podía tomar. Me sentía muy débil, con fiebre, sin fuerzas. Nunca había experimentado algo así”, agregó.

Reflexionando ante su audiencia, la conductora comentó que nunca había padecido una enfermedad de tal magnitud: “Te das cuenta de lo frágil que es todo. Sentís que no controlás nada”.

Sin embargo, aclaró que actualmente se siente mucho mejor: “Me estoy recuperando, poco a poco. Pero estoy viva y eso es lo importante”.

Finalmente, Fabbiani enfatizó la seriedad de su enfermedad y agradeció a su equipo y familiares por su apoyo durante este difícil proceso: “No fue una simple gripe ni un resfrío fuerte. Fue un virus que me tumbó. Nunca me había sentido así en mi vida”.