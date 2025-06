Mariana Brey respondió con dureza a Julia Mengolini en un fuerte cruce mediático

El intercambio entre Julia Mengolini y Mariana Brey generó gran repercusión en los últimos días, destacándose por su intensidad. La situación escaló tras un emotivo momento en el programa de Mengolini, donde no logró contener el llanto y criticó la forma en que algunos se toman la libertad de cuestionarla.

Durante el programa, Julia expresó su malestar, mencionando: “Hay una especie de deporte que es ‘Pegarle a Mengolini’, que está de moda y no es fácil para mí”. Con lágrimas en los ojos, ella plasmo el impacto que este tipo de situaciones tiene en su vida profesional y personal.

Frente a esta declaración, Brey, que ahora apoya la candidatura de Javier Milei, se posicionó firme. Aseguró que no se acostumbrará a los conflictos, aunque es capaz de lidiar con ellos. En este sentido, afirmó: “Lo tomo como de quien viene y de quien se expresa libremente. Está claro que nos podemos expresar libremente y lo hacemos, cada uno a su estilo y con sus limitaciones”.

De manera indirecta, Brey dirigió sus críticas hacia Mengolini, indicando que: “Hay gente a la que veo muy limitada a la hora de querer adjetivar a otros. Como no tiene argumentos para debatir lo que pienso o no lo puede aceptar, entonces me agreden, me insultan o me quieren bajar el precio”.

Además, la periodista subrayó: “Hay mucho militante del delito que claramente está del otro lado de mi vereda, pero a mí nunca se me ocurriría menospreciar a las personas con palabras que puedan lastimar porque no es mi estilo”.

Posteriormente, al ver el emotivo video de su colega, Brey hizo un comentario sarcástico: “No la conozco. Tal vez, necesita un descanso, no lo sé”.