Luisana Lopilato cerró su visita por Argentina con un emotivo mensaje en redes

Luisana Lopilato disfrutó de unos intensos meses en Argentina, donde filmó "Pepita, la pistolera", una producción que toma inspiración en la vida de la delincuente Margarita Di Tullio.

El rodaje se llevó a cabo en Mar del Plata y Buenos Aires, ciudades que significan mucho para la actriz, ya que son parte de sus raíces.

En un sentido posteo, Lopilato se despidió de su tierra natal, compartiendo un compilado de recuerdos que ilustraron su estancia en el país. "Estos son solo algunos de los tantos recuerdos, personas y experiencias que me llevo conmigo. Momentos que me hicieron feliz, que me hicieron crecer como persona y como profesional. Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto", expresó la actriz a través de sus redes sociales.

Asimismo, en el video que acompañó su mensaje, Lopilato reflexionó sobre cómo cada elemento que le trae de Argentina, esas pequeñas cosas que no se encuentran en Canadá, le permiten sentirse "cool" en su vida en el extranjero.

La artista reside actualmente en Vancouver junto a su esposo Michael Bublé y sus cuatro hijos, pero siempre busca oportunidades para regresar a su país y disfrutar con su familia.

