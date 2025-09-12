FOTO: Los románticos posteos de Nicki Nicole y Lamine Yamal a días de blanquear su relación

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se esconden más tras blanquear su relación el pasado 25 de agosto y ahora presumen su amor en todas sus redes sociales.

El jueves, la cantante habló por primera vez sobre su noviazgo con "la promesa" del Barcelona y expresó su felicidad al confesar que está “muy enamorada”. Además, contó que aprenderá catalán para poder quedarse más tiempo en Barcelona, donde reside su pareja.

/Inicio Código Embebido/ </p><p> /Fin Código Embebido/

A raíz de eso, Lamine Yamal se expresó en sus redes y publicó una imagen de la rosarina abrazada a él, reafirmando su relación una vez más.

La cantante le devolvió el gesto y publicó una foto de ambos viendo una serie juntos, junto a un corazón blanco.

Según trascendió, Nicki habría decidido quedarse en España para acompañar a su pareja e incluso se habría mudado a la mansión donde vive el futbolista junto a algunos amigos.

Por otra parte, Juli Argenta contó en Yanina1079 (El Observador 1079) que la pareja estaría planeando venir de visita a Rosario en diciembre, donde se produciría una presentación familiar oficial.