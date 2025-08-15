Los requisitos de Peter Lanzani para salir con una mujer

Peter Lanzani reveló cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer a la hora de enamorarse.

"Para mí, sentido del humor es esencial. Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. Un poquito de humor negro me gusta, me sirve", comenzó a enumerar el actor.

"Que sea compañera para mí también es esencial", aclaró y remarcó que tiene que tener gustos similares: "Que le guste el cine y el teatro, sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como bueno, perfecto. Ok, vamos a ver The Shining. Le voy a presentar toda la película que quiero".

"Que me cuide también, por qué no", siguió Lanzani. Y para cerrar pidió: "Que le guste viajar, que le gusten los animales".