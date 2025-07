Los ganadores de los Premios Sur 2025 a lo mejor del cine y las series nacionales

Este miércoles 23 de julio, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina entregó los Premios Sur 2025 a lo mejor del cine y las series nacionales, en una ceremonia realizada en el Teatro del Libertador San Martín de la provincia de Córdoba, con conducción de Andrea Frigerio y Martín Bossi.

La gran ganadora fue la película "El Jockey", de Luis Ortega, que se quedó con las estatuillas de: Mejor Actor de Reparto, Guion Original, Dirección de Arte, Sonido, Música Original, Maquillaje, Diseño de Vestuario, Dirección de Fotografía, Actor Protagonista, Dirección y Mejor Película.

Además, Guillermo Francella recibió un reconocimiento a su trayectoria durante la premiación. “Este evento es algo hermoso. Es una distinción que me llena de orgullo. Me movilizó mucho acercarme acá. Me estimula aún más con este polo audiovisual extraordinario que tienen ustedes los cordobeses. Este crecimiento que hay para filmar en la provincia me parece algo fantástico”, expresó el actor.

Los ganadores de los Premios Sur 2025:

Mejor Actor de Reparto

Daniel Fanego – El Jockey (GANADOR)

Gabriel Goity – Descansar en Paz

Walter Jakob – Alemania

Sergio Prina – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Actor Protagonista

Alfredo Castro – El Viento que Arrasa

Lorenzo Ferro – Simón de la Montaña

Nahuel Pérez Biscayart – El Jockey (GANADOR)

Leonardo Sbaraglia – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Actor Revelación

Joaquín Acebo – El Viento que Arrasa

Milo Lis – Campamento con Mamá

Leandro Menéndez – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Pehuén Pedre – Simón de la Montaña (GANADOR)

Mejor Actriz de Reparto

Alejandra Flechner – Las Corredoras

Elvira Onetto – Miranda de Viernes a Lunes

María Ucedo – Alemania (GANADORA)

Antonia Zegers – Los Domingos Mueren más Personas

Mejor Actriz Protagonista

Maite Aguilar – Alemania (GANADORA)

Rita Cortese – Los Domingos Mueren más Personas

Miranda De La Serna – Alemania

Inés Estévez – Miranda de Viernes a Lunes

Mejor Actriz Revelación

Maite Aguilar – Alemania (GANADORA)

Melanie Chong – Partió de mí un Barco Llevándome

Juliana Gattas – Los Domingos Mueren más Personas

Luciana Grasso – Miranda de Viernes a Lunes

Mejor Dirección

María Zanetti – Alemania

Luis Ortega – El Jockey (GANADOR)

Diego Lerman – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Hernán Roselli – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Mejor Dirección de Arte

Micaela Saiegh – Alemania

Julia Freid y Germán Naglieri – El Jockey (GANADOR)

Marcelo Chaves – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Daniel Gilmelberg – Transmitzvah

Mejor Diseño de Vestuario

Mónica Toschi – El Viento que Arrasa

Patricia Conta – Alemania

Beatriz Di Benedetto – El Jockey (GANADORA)

Valentina Bari y Pheonia Veloz – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Dirección de Fotografía

Agustín Barrutia – Alemania

Horacio Maira – Goyo

Timo Salminen – El Jockey (GANADOR)

Nicolás Gorla – Búfalo

Mejor Guión Adaptado

Leonel D’Agostino y Paula Hernández – El Viento que Arrasa (GANADOR)

Sebastián Borensztein y Marcos Osorio Vidal – Descansar en Paz

Victoria Hladilo – La Culpa de Nada

Mejor Guión Original

Fabián Casas, Luis Ortega y Rodolfo Palacios – El Jockey (GANADOR)

Adrián Biniez y Diego Lerman – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Iair Said – Los Domingos Mueren más Personas

Hernán Rosselli – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Mejor Maquillaje y Caracterización

Silvina Paolucci y Jonatan Horne – Alemania

Ángela Garacija – El Jockey (GANADORA)

Carolina Siliguini y Beatushka Wojotovicz – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Alberto Moccia – Transmitzvah

Mejor Montaje

Federico Rotstein – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Florencia Gómez García – El Agrónomo

Ariel Frajnd – Campamento con Mamá

Jimena García Molt, Hernán Rosselli y Federico Rotstein – Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado (GANADOR)

Mejor Música Original

Sune Rose Wagner – El Jockey (GANADORA)

Pablo Borghi – Gigantes

Gustavo Pomeranec – El Agrónomo

Pablo Borghi – Campamento con Mamá

Mejor Sonido

Catriel Vildosola – El Viento que Arrasa

Guido Berenblum, Claus Lynge y Javier Umpiérrez – El Jockey (GANADOR)

Celeste Contratti, Gustavo Pomeranec y Adrián Rodríguez – El Agrónomo

Sebastián González y Rubén Piputto – Campamento con Mamá

Mejor Ópera Prima

Alemania (GANADORA)

Gigantes

Simón de la Montaña

Los Tonos Mayores

Mejor Película de Animación

El Éxito del Amor

Gigantes (GANADORA)

Robotia, la película

Dalia y el Libro Rojo

Mejor Película de Ficción

Alemania

El Jockey (GANADORA)

El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado

Mejor Película Documental

Reas

Partió de mí un Barco Llevándome (GANADORA)

Traslados

Fuck You! El Último Show

Mejor Serie de Ficción

Cromañón

Cris Miró (Ella)

Coppola, El Representante (GANADORA)

El Encargado – Temporada 3

Mejor Película Iberoamericana

Grand Tour (Portugal) – Dir. Miguel Gomes

Aún estoy aquí (Brasil) – Dir. Walter Salles (GANADORA)

La infiltrada (España) – Dir. Arantxa Echevarría

El Eco (México) – Dir. Tatiana Huezo