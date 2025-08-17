Los creadores de Stranger Things se irían de Netflix tras la última temporada
Las negociaciones para que los hermanos Duffer trabajen con Paramount se complicaron, mientras el futuro de la serie está en juego tras la próxima temporada.
17/08/2025 | 15:35Redacción Cadena 3
Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores del éxito arrasador de Netflix Stranger Things, estarían no sólo dándole un final a la serie con el estreno de la quinta y última temporada entre noviembre y diciembre, sino que también sería un cierre a su colaboración con la plataforma.
Según el medio Variety, los Duffer fueron contactados por Paramount y se les habría ofrecido crear «grandes producciones» para televisión y para cines, lo cual habría sido el factor clave para que las negociaciones avancen.
Si bien ninguna de las partes involucradas habló al respecto, los Duffer ya tienen otras dos series programadas con Netflix para estrenarse en el 2026, además de una precuela animada dentro del universo de Stranger Things y otro posible spin-off de la serie original.
[Fuente: Noticias Argentinas]