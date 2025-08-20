Los cinco programas más vistos del martes: Telefe sigue en la cima del rating

FOTO: La Voz volvió a ser lo más visto del día.

El martes 19 de agosto, Telefe volvió a resultar el canal con mayor audiencia en la televisión argentina, liderando nuevamente con su programa La Voz Argentina. Este certamen de canto alcanzó un promedio de 10.3 puntos, siendo el único ciclo en el día que superó los dos dígitos de rating.

En segundo lugar, sorprendió la presencia de un programa habitual en posiciones más bajas: El Noticiero de la Gente. El informativo del mediodía de Telefe consiguió una media de 7.5, destacándose entre su competencia.

El tercer puesto del ranking lo ocupó la novela extranjera La Traición, que logró una marca de 7.0, demostrando que las producciones importadas continúan siendo atractivas para los televidentes. Cuarto en la lista quedó Telefe Noticias con 6.8, y completó el Top 5 Cortá por Lozano con 6.3.

En resumen, este martes se presentó con una audiencia más baja que lo habitual, en parte afectada por la emisión de partidos de copas continentales por medio de cable y plataformas de streaming, lo que impactó en los números de los programas.