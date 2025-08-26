Locura por Ricardo Arjona en Miami: agotó tres fechas y sumó una más

Tras agotar las funciones para los días 2, 3 y 6 de abril en el Kasey Center de Miami, Ricardo Arjona confirmó una cuarta fecha para el 5 de abril de 2026. Los boletos estarán disponibles desde el el 27 de agosto a las 10?a.m. en www.ticketmaster.com.

Este triple “sold out” refuerza el impacto de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira, una propuesta artística que ha generado una respuesta inmediata y arrolladora desde el momento de su lanzamiento, y que se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados.

Para muchos, no sólo se trata de un impactante éxito comercial, sino de la reivindicación de la música con contenido, representada por uno de los pocos artistas que, a pesar de las modas, se ha mantenido fiel a lo que sabe hacer y lo defiende.

Este anuncio llega pocas semanas después de otro éxito memorable para esta nueva gira cuando logra agotar dos noches consecutivas agotadas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, los días 11 y 12 de febrero de 2026.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente para ofrecer a su público una puesta en escena que, como siempre, va más allá de un simple concierto musical para convertirse en una experiencia para los sentidos. Lo Que el Seco No Dijo - La Gira podría ser el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse nuevamente con las canciones.

El concierto en Miami promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones, en un montaje que, fiel a su sello personal, trasciende el formato tradicional de espectáculo para transformarse en un encuentro inolvidable.