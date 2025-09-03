Licha López se sinceró sobre su separación de Mica Tinelli: "Nos amamos"
El futbolista calificó su ruptura como "definitiva".
03/09/2025 | 17:06Redacción Cadena 3
FOTO: Licha López se sinceró sobre su separación de Mica Tinelli: "Nos amamos"
Licha López habló por primera vez sobre su reciente separación de Mica Tinelli tras casi 6 años en pareja. El futbolista se sinceró sobre su estado de ánimo y sorprendió al calificar su separación como "definitiva".
En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista mostró el intercambio que mantuvo con el actual jugador de Belgrano de Córdoba: "La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor".
Además, reconoció que la relación con su ex pareja no terminó mal: "Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón".
Y reveló el verdadero motivo detrás de la separación: “La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”.
Actualmente, el jugador está viviendo en Córdoba, mientras que la diseñadora está viviendo en Buenos Aires.
[Fuente: Noticias Argentinas]