FOTO: Licha López se sinceró sobre su separación de Mica Tinelli: "Nos amamos"

Licha López habló por primera vez sobre su reciente separación de Mica Tinelli tras casi 6 años en pareja. El futbolista se sinceró sobre su estado de ánimo y sorprendió al calificar su separación como "definitiva".

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista mostró el intercambio que mantuvo con el actual jugador de Belgrano de Córdoba: "La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor".

Además, reconoció que la relación con su ex pareja no terminó mal: "Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón".

Y reveló el verdadero motivo detrás de la separación: “La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”.

Actualmente, el jugador está viviendo en Córdoba, mientras que la diseñadora está viviendo en Buenos Aires.