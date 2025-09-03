En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Licha López se sinceró sobre su separación de Mica Tinelli: "Nos amamos"

El futbolista calificó su ruptura como "definitiva".

03/09/2025 | 17:06Redacción Cadena 3

FOTO: Licha López se sinceró sobre su separación de Mica Tinelli: "Nos amamos"

Licha López habló por primera vez sobre su reciente separación de Mica Tinelli tras casi 6 años en pareja. El futbolista se sinceró sobre su estado de ánimo y sorprendió al calificar su separación como "definitiva".

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista mostró el intercambio que mantuvo con el actual jugador de Belgrano de Córdoba: "La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor".

Además, reconoció que la relación con su ex pareja no terminó mal: "Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón".

Y reveló el verdadero motivo detrás de la separación: “La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”.

Actualmente, el jugador está viviendo en Córdoba, mientras que la diseñadora está viviendo en Buenos Aires.

Lectura rápida

¿Quién habló sobre su separación?
Licha López se refirió a su separación de Mica Tinelli.
¿Qué calificativo utilizó para la ruptura?
La calificó como "definitiva".
¿Con quién dialogó Licha?
Dialogó con Juan Etchegoyen para Mitre Live.
¿Cómo se siente tras la separación?
Al principio se sintió mal, pero ahora está mejor.
¿Cuál fue el motivo de la ruptura?
Indicó que la distancia y los proyectos diferentes fueron factores importantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho