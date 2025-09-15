En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Lamine Yamal y Nicki Nicole muestran su amor en redes con nueva publicación

El futbolista compartió una foto con un significado especial. Lamine Yamal y Nicki Nicole encabezan los romances del momento en redes sociales.

15/09/2025 | 17:39Redacción Cadena 3

FOTO: Lamine Yamal y Nicki Nicole (Redes Sociales)

Lamine Yamal encendió las redes sociales con su última publicación, mostrándose más enamorado que nunca de su flamante novia, Nicki Nicole. La pareja comenzó a posicionarse como el romance del momento.

“Solo Dios puede”, escribió el futbolista en su nuevo posteo en Instagram, con una serie de imágenes de su vida a lo largo de estos días.

En una de las últimas fotos del carrete, destacó una imagen del joven sin remera siendo abrazado desde atrás por la cantante rosarina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La misma imagen que compartió con sus seguidores tiene un significado especial, ya que es la que el futbolista tiene de fondo de pantalla, según se pudo observar en un reciente video.

“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía su compañero de la Selección, Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.

Lectura rápida

¿Qué publicó Lamine Yamal? Compartió una serie de imágenes en Instagram mostrando su amor por Nicki Nicole.

¿Quién es Nicki Nicole? Una cantante rosarina que se ha posicionado en el ámbito musical argentino.

¿Cómo reaccionó Nico Williams? Se burló de Lamine al verlo sonriendo mientras miraba su móvil.

¿Cuál es el significado de la imagen compartida? Es la foto que Lamine tiene como fondo de pantalla en su teléfono.

¿Qué frases incluyó Lamine en su publicación? Escribió “Solo Dios puede” como parte de su mensaje en Instagram.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho