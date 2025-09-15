Lamine Yamal y Nicki Nicole muestran su amor en redes con nueva publicación
El futbolista compartió una foto con un significado especial. Lamine Yamal y Nicki Nicole encabezan los romances del momento en redes sociales.
15/09/2025 | 17:39Redacción Cadena 3
FOTO: Lamine Yamal y Nicki Nicole (Redes Sociales)
Lamine Yamal encendió las redes sociales con su última publicación, mostrándose más enamorado que nunca de su flamante novia, Nicki Nicole. La pareja comenzó a posicionarse como el romance del momento.
“Solo Dios puede”, escribió el futbolista en su nuevo posteo en Instagram, con una serie de imágenes de su vida a lo largo de estos días.
En una de las últimas fotos del carrete, destacó una imagen del joven sin remera siendo abrazado desde atrás por la cantante rosarina.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
La misma imagen que compartió con sus seguidores tiene un significado especial, ya que es la que el futbolista tiene de fondo de pantalla, según se pudo observar en un reciente video.
“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía su compañero de la Selección, Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.
[Fuente: Noticias Argentinas]