En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Lamine Yamal sorprendió a Nicki Nicole con un anillo de diamantes

El futbolista publicó fotos en donde mostró la lujosa pieza de joyería.

31/08/2025 | 22:49Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: Redes Sociales.

El joven futbolista Lamine Yamal, una de las figuras emergentes del fútbol europeo con apenas 18 años, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram en donde mostró el costoso regalo que le hizo a Nicki Nicole.

En las imágenes, Yamal mostró un llamativo anillo de diamante azul que le habría regalado a la artista, acompañado de la escueta pero significativa descripción: "30. ". El posteo fue interpretado por muchos como una señal clara de que el vínculo entre ambos va en serio.

El costoso obsequio, que no pasó desapercibido por el tamaño del diamante ni por su particular color, se volvió rápidamente viral, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Días atrás, se pudo ver a la pareja muy “acaramelada” en el cumpleaños número 25 de la cantante. En ese contexto, también no pasó inadvertido un impresionante collar de diamantes que lució la rosarina en esa noche especial. Aseguran que Yamal estaría detrás del costoso detalle, diseñado por Víctor Rodríguez, joyero reconocido por trabajar con estrellas del fútbol internacional, y quien ya ha creado collares de lujo para el joven.

Lectura rápida

¿Quién sorprendió a Nicki Nicole con un regalo?
El futbolista Lamine Yamal sorprendió a Nicki Nicole con un anillo de diamantes.

¿Qué tipo de anillo mostró?
Mostró un anillo de diamante azul, que se hizo viral en redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores?
El posteo generó diversas reacciones, interpretándose como un indicio del compromiso entre ambos.

¿Qué otro regalo se relaciona con la pareja?
La pareja se mostró en un evento donde Nicki lució un collar de diamantes, supuestamente también de Yamal.

¿Quién diseñó el collar mencionado?
El collar fue diseñado por Víctor Rodríguez, un reconocido joyero de la industria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho