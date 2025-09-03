Lady Gaga estrena video filmado en México dirigido por Tim Burton

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una de las sorpresas que ha traído el 2025 fue un video estrenado el miércoles de Lady Gaga filmado en Xochimilco, México, y dirigido por Tim Burton.

El video oficial de la canción "The Dead Dance", de su álbum "MAYHEM", se desarrolló en la brumosa y tenebrosa Isla de las Muñecas, uno de los sitios más populares de los canales de Xochimilco.

Xochimilco es una zona lacustre al sur de la Ciudad de México, acondicionada desde tiempos prehispánicos con un sistema único de canales y chinampas. Las chinampas, o islas artificiales, fueron creadas con técnicas ancestrales para su explotación como campos de siembra, vivienda y pequeñas fincas, y están rodeadas de canales transitados por barcas de remo conocidas como trajineras. En la actualidad es también uno de los sitios turísticos y ecológicos de la ciudad.

Una de esas chinampas es célebre por tener muñecas viejas y deterioradas, colgadas de árboles y cercas, conocida como Isla de las Muñecas. Según los relatos populares, fueron colocadas por Julián Santana Barrera, un antiguo habitante de la isla, quien consideraba que las muñecas le daban protección.

Gaga y Burton realizaron otras importantes actividades este año en México. La cantautora neoyorkina comenzó su gira Mayhem en abril en la capital, mientras que el cineasta californiano inauguró una exposición de su obra y dio una clase magistral en un panteón de la ciudad en junio.